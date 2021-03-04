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Маск выразил надежду на успех Starship в будущем 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Маск выразил надежду на успех Starship в будущем
Фото: Reuters
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на успех прототипов кораблей Starship в дальнейшем, несмотря на третий подряд взрыв.

«Starship SN10 приземлился целым и невредимым!», — написал Маск в Twitter.

Он добавил, что «команда SpaceX делает огромную работу», и «однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением».
Напомним, прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.
Однако спустя несколько минут он взорвался.
Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.
Еще до старта Маск оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.
Напомним, SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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В мире , Илон Маск , SpaceX
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