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Москва

США назвали Россию одной из главных угроз 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
США назвали Россию и Китай главными угрозами для страны. Об этом говорится в переходных положениях стратегии нацбезопасности, передает РИА Новости.
Согласно документу, Москва намерена и дальше продолжать расширять свое глобальное влияние, а также играть дестабилизирующую роль на международной арене.
В то же время Китай в тексте называют основным потенциальным противником и единственным конкурентом, который может бросить серьезный вызов существующей стабильной и открытой международной системе. Так, по мнению Штатов, Пекин становится все более уверенным в своих силах.
Отмечается, что Россия и Китай инвестировали значительные усилия в сдерживание преимуществ США и то, чтобы не позволить Вашингтону защищать свои интересы и союзников на международной арене.
Ранее президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, введенные семь лет назад в связи с событиями в Крыму и на Украине.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , ЕС , РИА Новости , Китай , Москва , Пекин , Республика Крым , США
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