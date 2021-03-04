США назвали Россию одной из главных угроз 

Согласно документу, Москва намерена и дальше продолжать расширять свое глобальное влияние, а также играть дестабилизирующую роль на международной арене.

В то же время Китай в тексте называют основным потенциальным противником и единственным конкурентом, который может бросить серьезный вызов существующей стабильной и открытой международной системе. Так, по мнению Штатов, Пекин становится все более уверенным в своих силах.

Отмечается, что Россия и Китай инвестировали значительные усилия в сдерживание преимуществ США и то, чтобы не позволить Вашингтону защищать свои интересы и союзников на международной арене.

Ранее президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, введенные семь лет назад в связи с событиями в Крыму и на Украине.