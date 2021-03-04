Канада стала самой популярной страной для работы, потеснив США 

Канада в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США , соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее справляются с коронавирусом, говорится в совместном исследовании BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов — 64% и 57% соответственно. Респонденты из почти всех стран-участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.

"Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США. Согласно данным нового исследования, пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу", — отмечают авторы.

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ

Также в топ-10 стран, привлекательных для переезда по мнению респондентов, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.

"Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Помимо этого, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили похвалу мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, — Сингапур и Новая Зеландия — стали новичками рейтинга", — показало исследование.

Обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе вызвала снижение популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в этом рейтинге. Италия и Испания выпали из первой десятки.

"Аналогично, отношение респондентов к самым известным городам как к месту работы зависит от успехов в борьбе с коронавирусом в странах, где они расположены. Сейчас Нью-Йорк, Барселона, Рим и Мадрид намного меньше привлекают участников опроса, чем в 2018 году. И напротив, популярность Токио, Сингапура, Дубая и Абу-Даби увеличилась благодаря тому, что эти страны относительно мало пострадали от пандемии", — также отметили авторы.

МОБИЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН

По словам старшего партнера BCG Райнера Штрака, ограничительная политика в области трудовой иммиграции уже ослабила тенденцию к мобильности. "Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать", — комментирует он.

В то время, как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. Так, более половины (57%) участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании, и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду.