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Сенаторы США задумались ограничить полномочия президента 

Газета.Ru и ещё 3 51 минуту назад
Сенаторы США задумались ограничить полномочия президента
Фото: Reuters
Американские сенаторы хотят ограничить полномочия президента США при применении военной силы. Поводом стали авиаудары по Сирии, которые военные совершили по приказу Джо Байдена, сообщает телеканал "360". Авторами законопроекта, как сообщил ТАСС, стали демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг.
Авиаудары по Сирии, которые совершили американские военные по приказу президента Джо Байдена, заставили задуматься некоторых сенаторов о новом законопроекте. Они хотят отменить инициативу, принятую после теракта 11 сентября 2001 года. В тот год президент США получил возможность применять военную силу без согласования с законодателями.

"Авиаудары показывают, что исполнительная власть, независимо от партии, будет продолжать расширять свои военные полномочия", — заявили в Сенате.

Авторы законопроекта считают, что действующие законопроекты позволяют США вести "бесконечные войны".
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В мире , Законопроекты , Война в Сирии , Тим Кейн , Джозеф Байден , Тодд Янг , Сирия , США
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