Сенаторы США задумались ограничить полномочия президента 

Авиаудары по Сирии, которые совершили американские военные по приказу президента Джо Байдена, заставили задуматься некоторых сенаторов о новом законопроекте. Они хотят отменить инициативу, принятую после теракта 11 сентября 2001 года. В тот год президент США получил возможность применять военную силу без согласования с законодателями.

"Авиаудары показывают, что исполнительная власть, независимо от партии, будет продолжать расширять свои военные полномочия", — заявили в Сенате.

Авторы законопроекта считают, что действующие законопроекты позволяют США вести "бесконечные войны".