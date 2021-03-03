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Москва

Премьер Словакии обещал России Закарпатье за «Спутник V» 

Вероника Полынина 13 минут назад
Премьер-министр Словакии Игорь Матович пообещал отдать России Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V».
Как сообщает издание «Украина.ру», Игорь Матович неудачно пошутил во время интервью. Отвечая на вопрос журналиста, что он пообещал России за вакцину от коронавируса, премьер-министр Словакии парировал: «Закарпатскую Украину». Затем он пояснил, что это была шутка.
Несмотря на это, высказывание не осталось незамеченным на Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил Матовичу обменять «Спутник V» на несколько регионов Словакии.
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Как сообщал «Рамблер», Словакия стала второй страной в Евросоюзе, разрешившей использование российской вакцины «Спутник V». Препарат был разрешен к использованию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) «на основе результатов клинических исследований в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии». При этом Словакия закупила вакцину, не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Поставки вакцины в страну начались 1 марта.
Президент Словакии высказалась против использования российской вакцины до ее регистрации в ЕМА.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , МИД , ЕС
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