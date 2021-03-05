Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в соцсетях сообщил, что извинился перед своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой за шутку премьер-министра своей страны Игоря Матовича о Закарпатье, передает "Свободная пресса".

"Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", — написал он.

Напомним, Матович в радиоэфире на вопрос о том, что Словакия пообещала Москве за поставки вакцины "Спутник V" в шутку ответил: "Закарпатскую Украину", после чего добавил, что сотрудничество с российскими коллегами не обязательно означает измену своей стране.