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В США назвали главную проблему страны 

Профиль и ещё 4 26 минут назад
В США назвали главную проблему страны
Фото: ©Wikimedia.org
Некоторые страны представляют для Соединенных Штатов "серьезные вызовы", но главной проблемой Вашингтона является лишь одно государство. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках программной речи по внешней политике.
Он уточнил, что в качестве "вызовов" имеет в виду Россию, Иран и КНДР. При этом случай с Китаем "другой", подчеркнул Блинкен. По его мнению, в отношениях с этой страной необходимо действовать с позиции силы, передает РИА Новости.

"Китай способен бросить серьезный вызов открытой стабильной международной системе ", — сказал госсекретарь США. Он отметил, что Америка будет относиться к КНДР как к конкуренту и противнику. При этом Блинкен не исключил и сотрудничество, когда для этого будет возможность.

Ранее "Профиль" сообщал, что МИД КНР обвинил бывшего американского президента Дональда Трампа в деградации отношений между Китаем и США. По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства Ван И, взаимодействие государств отклонилось от нормального пути.
Представитель Китая рассказал, с какого момента начались трудности и когда стало заметно ухудшение дипломатических отношений между странами. Также Ван И пояснил, почему именно при Трампе они скатились до самого плохого в истории уровня.
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В мире , Энтони Блинкен , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Иран , Китай , КНДР , Пекин , США
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