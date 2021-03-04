В США назвали главную проблему страны 

"Китай способен бросить серьезный вызов открытой стабильной международной системе ", — сказал госсекретарь США. Он отметил, что Америка будет относиться к КНДР как к конкуренту и противнику. При этом Блинкен не исключил и сотрудничество, когда для этого будет возможность.