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Москва

Блинкен заявил, что США больше не будут «свергать режимы» 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
США отказались продвигать демократию с помощью войны
Фото: Reuters
Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США при президенте Джо Байдене не собираются продвигать демократию в мире, применяя силовые методы.

«Мы не будет продвигать демократию, прибегая с дорогостоящим военным операциями. Также мы не будем пытаться силой свергать авторитарные режимы», — сообщил секретарь выступая в госдепартаменте.

Он отметил, что в прошлом США уже пробовали такой метод, но это не принесло ожидаемых результатов.
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Ранее в Соединенных Штатах задумались о переосмыслении демократических ценностей. Причиной этого стали «перегибы» на местах, к которым прибегают власти в попытках успокоить волнения масс на фоне расовых скандалов.
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В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Госдеп США , США
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