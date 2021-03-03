Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Зеленский назвал «Северный поток — 2» мощным ударом по Украине 

РИА Новости 47 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение "Северного потока — 2" мощным ударом по стране. Об этом он сказал во время брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый", — сказал Зеленский.

Президент Украины посетовал, что страна вместе с Европейским союзом и США "многое сделала" для того, чтобы газопровод не был завершен.
Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.
Последние новости
Умер актер из сериала "Сваты" Иван Марченко Умер актер из сериала "Сваты" Иван Марченко Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов Ученые выяснили, у кого не бывает рака Ученые выяснили, у кого не бывает рака
В мире , Видео , Шарль Мишель , Владимир Зеленский , ЕС , Европейский совет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
01:23
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
Происшествия
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
01:11
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
Происшествия
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
01:54
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Происшествия
Осьминог примерил кепку и попал на видео
00:51
Осьминог примерил кепку и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
00:25
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
Происшествия
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
00:22
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
В мире Происшествия
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение