Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

«Я думаю, в руководстве Белоруссии хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».