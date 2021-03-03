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Москва

Литва не выдаст Белоруссии Тихановскую 

ИА Regnum 1 час назад
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Фото: РИА НОВОСТИ
Официальный Минск регулярно, но тщетно выдачи уехавших в другие страны критиков режима Александра Лукашенко. Проживающую в Вильнюсе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую литовские власти не выдадут, сообщает Deutsche Welle.
Германское издание отмечает: «В Вильнюсе иронизируют, что правительство, которое согласилось бы рассмотреть заявку Минска об экстрадиции бывшего кандидата в президенты Белоруссии, не проживет и суток».
Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил DW:

«Я думаю, в руководстве Белоруссии хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».

Директор вильнюсского Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла в своём комментарии отметил: «Режим Лукашенко не признан легитимным ни в Литве, ни в других странах ЕС. Более того, факты нарушений прав человека, насилия против мирных демонстрантов в Белоруссии хорошо задокументированы. Ряд белорусских силовиков находятся под международными санкциями за нарушения прав человека. Это делает практически невозможными двусторонние отношения Литвы с режимом Лукашенко».
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Комментарии 3
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Deutsche Welle , Вильнюс , Литва , Минск
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