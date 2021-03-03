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Принцу Гарри рекомендовали вернуться в Великобританию и попрощаться с дедушкой 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Принцу Гарри рекомендовали вернуться в Великобританию
Фото: Reuters
Принцу Гарри рекомендовано срочно вернуться в Великобританию, чтобы попрощаться с дедушкой — супругом Елизаветы II принцем Филиппом, который третью неделю лежит в больнице. Об этом сообщает The Royal Observer со ссылкой на собственные источники в Букингемском дворце.
1 марта 99-летний принц Филипп был переведен из лондонской больницы имени короля Эдуарда VII в госпиталь Святого Варфоломея. По сообщению BBC News, это потребовалось для обследования, связанного с хроническим заболеванием сердца. Первоначальной причиной госпитализации была инфекционная болезнь, которая по-прежнему не вылечена.
В феврале издание The Mirror сообщало, что сразу после известия о болезни Филиппа принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын Арчи самоизолировались в своем калифорнийском особняке. В этом случае они смогут немедленно вылететь в Великобританию на частном самолете, если состояние Филиппа ухудшится. С тех пор Гарри и Меган успели нарушить карантин: в конце февраля папарацци сфотографировали их в автомобиле с матерью Маркл, сообщает Daily Mail.
Источники The Royal Observer утверждают, что во дворце якобы уже начата подготовка к похоронам Филиппа.
Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и женат на Елизавете II с 1947 года. В июне он будет праздновать свой столетний юбилей. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.
Принц Филипп попал в больницу 17 февраля и будет выписан не ранее конца недели. Это самое продолжительное лечение в стационаре, которое он проходил за последние годы. В 2011 году Филиппу была сделана операция по коронарному стентированию. В 2018 году ему прооперировали бедро. В 2019 году принца госпитализировали на четыре дня из-за хронического заболевания.
Планы британских властей на случай смерти принца Филиппа известны под названием «операция Форт-Бридж». Ожидается, что в Великобритании будет объявлен траур. До его окончания королева не будет заниматься государственными делами, в том числе одобрять новые законы. На похоронах предположительно будут присутствовать только члены королевской семьи, друзья Филиппа и главы стран Содружества наций (государств, в прошлом входивших в состав Британской империи).
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Комментарии
В мире , Елизавета II , принц Гарри , Чарльз Виндзор , BBC News , Великобритания
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