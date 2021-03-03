"Приветствуем скоординированные трансатлантические действия, чтобы призвать Российскую Федерацию соблюдать свои собственные международные обязательства, включая юридически обязательные требования Конвенции о запрещении химического оружия. Американская сторона проинформировала нас, что в рамках мер США три компании, зарегистрированные в Германии, также будут внесены в так называемый Entity List (список юридических лиц — ред.) в соответствии с законодательством об экспортном контроле. Речь идет не о санкционном списке, а о мере экспортного контроля США", — заявил представитель министерства.