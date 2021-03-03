Три зарегистрированные в ФРГ компании внесены в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального не в санкционный список, речь идет о мерах экспортного контроля США, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.
"Приветствуем скоординированные трансатлантические действия, чтобы призвать Российскую Федерацию соблюдать свои собственные международные обязательства, включая юридически обязательные требования Конвенции о запрещении химического оружия. Американская сторона проинформировала нас, что в рамках мер США три компании, зарегистрированные в Германии, также будут внесены в так называемый Entity List (список юридических лиц — ред.) в соответствии с законодательством об экспортном контроле. Речь идет не о санкционном списке, а о мере экспортного контроля США", — заявил представитель министерства.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций.
В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".
Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.