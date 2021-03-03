Молодой человек умер после прививки от COVID в Эстонии

"Сегодня был прискорбный случай, когда из Ида-Таллинской центральной нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу.