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В Эстонии молодой человек умер после прививки вакциной AstraZeneca 

РИА Новости 36 минут назад
Молодой человек умер после прививки от COVID в Эстонии
Фото: РИА Новости
Молодой сотрудник спасательного департамента умер в Эстонии после вакцинации от коронавируса, сообщила в среду руководитель бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла.

"Сегодня был прискорбный случай, когда из Ида-Таллинской центральной нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу.

Сегодня в полдень сообщили о его смерти. Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти", — сказала Уускюла на пресс-конференции в Таллине.

Она уточнила, что мужчина был вакцинирован препаратом AstraZeneca.
Более ста человек умерли в Норвегии после прививки от COVID
Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру среды прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 84 175 человек, что составляет 6,3% от всего населения страны. При этом 37 369 человек получили уже обе дозы вакцины.
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