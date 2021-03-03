В Австралии выявили «российский» штамм коронавируса 

На борту самолёта авиакомпании Qatar Airways, прилетевшего 17 февраля в австралийский Брисбен из столицы Катара Дохи, у двух пассажиров выявили «российский» вариант коронавируса. Всего на борту рейса QR898 находились 74 человека.

Российский вариант не вызывает особую обеспокоенность, но, поскольку он считается очень новым, мы будем осторожными, пока не узнаем больше о его инкубационном периоде и способе распространения, — цитирует Daily Mail местную здравоохранительную организацию Queensland Health.

Теперь всех прибывших указанным рейсом обяжут пройти тестирование на COVID-19 и выдержать двухнедельный карантин.

Как писал NEWS.ru, в Швеции учёные впервые обнаружили мутировавшую форму SARS-CoV-2 в новорождённом ребёнке, мать которого болела коронавирусом. Женщина была доставлена в медучреждение Мальмё с сильными болями в животе. Медики отметили, что у ребёнка слишком низкая частота сердечных сокращений, что могло свидетельствовать о недостатке кислорода. Врачи сделали кесарево сечение, а анализы подтвердили, что мать и ребёнок болеют COVID-19. Впоследствии специалисты установили, что ребёнок заразился до рождения.

Позднее специалисты выявили изменения в популяции вируса у новорождённого, новый штамм имел генетические отличия от исходного. По словам учёных, это первый случай, когда мутация коронавируса была выявлена при передаче от матери к ещё не родившемуся плоду.