Названа дата открытия всех международных авианаправлений 

Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев назвал примерное время, когда будут открыты все возможные международные направления для поездок и путешествий. По его мнению, случится это не раньше, чем через несколько месяцев, сообщает агентство «Прайм».
Ванцев сделал предположение, отвечая на вопрос журналиста о том, когда ожидает восстановления пассажиропотока во Внуково. Совладелец аэропорта отметил, что о росте показателей можно будет говорить, когда будут отменены ограничения на авиасообщение с другими странами.
«Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю», — цитирует агентство его слова.
Россия начала постепенно открывать границы и восстанавливать международное авиасообщение с августа прошлого года. На сегодняшний день из РФ можно улететь в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти России готовы открывать авиасообщение с новыми странами по мере улучшения эпидемической ситуации, но это всегда обоюдное решение, а ситуация во многих странах, в том числе Европы, сейчас крайне сложная. Поэтому она посоветовала россиянам планировать отпуска на территории РФ.