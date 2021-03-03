Названа дата открытия всех международных авианаправлений 

Ванцев сделал предположение, отвечая на вопрос журналиста о том, когда ожидает восстановления пассажиропотока во Внуково. Совладелец аэропорта отметил, что о росте показателей можно будет говорить, когда будут отменены ограничения на авиасообщение с другими странами.

«Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю», — цитирует агентство его слова.

Россия начала постепенно открывать границы и восстанавливать международное авиасообщение с августа прошлого года. На сегодняшний день из РФ можно улететь в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.