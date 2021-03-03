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Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотовой связи 

RT на русском 33 минуты назад
Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи
Фото: Reuters
Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере сотовой связи, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

«На сегодняшнем заседании кабмина был рассмотрен и одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи», — написал он в Facebook.

По словам депутата, за время после подписания Украиной соглашения, оно не нашло практической реализации.
Он добавил, что сотрудничество Украины со странами СНГ в сфере телекоммуникаций может осуществляться на основании двусторонних и многосторонних международных договоров, в частности в рамках Международного союза электросвязи.
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