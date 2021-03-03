Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах

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Москва

Родившегося с двумя зрачками козленка-циклопа на Филиппинах сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В филиппинской провинции Тарлак на свет появился козленок-мутант. Циклопическое животное с двумя зрачками в единственном глазу родилось 19 февраля. При этом при родах коза испытала сильные трудности, и ее хозяйке — 51-летней Эвенлин Бала (Evenlyn Bala) — пришлось обратиться за помощью к ветеринару.
При рождении у козленка не было носа, и его выкармливали с помощью пипетки. Назвали новорожденного циклопа Теодором, что означает «подарок от бога».

«Мы были поражены, смущены и напуганы одновременно», — рассказала о случившемся дочь Эвенлин Бала Шенна.

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