Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах

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В филиппинской провинции Тарлак на свет появился козленок-мутант. Циклопическое животное с двумя зрачками в единственном глазу родилось 19 февраля. При этом при родах коза испытала сильные трудности, и ее хозяйке — 51-летней Эвенлин Бала (Evenlyn Bala) — пришлось обратиться за помощью к ветеринару.

При рождении у козленка не было носа, и его выкармливали с помощью пипетки. Назвали новорожденного циклопа Теодором, что означает «подарок от бога».