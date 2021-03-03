Обзор иноСМИ: Чехия попросила у Путина «Спутник V» 

Переехавший в Россию француз рассказал о комфортной жизни

Французский бизнесмен Ян Сотти, живущий в Москве с 2001 года, раскритиковал французское управление во время пандемии и похвалил российское. В беседе с Le Figaro он отметил , что Франция «находится в состоянии психоза», французские СМИ «раздувают страх смерти», а в России тем временем снимают ограничения, поддерживая бизнес.

Он отметил, что российские власти принимают решения, связанные с пандемией, быстрее, кроме того, им удалось быстро запустить вакцинацию. Сотти подчеркнул, что возвращаться на родину он не планирует. «Мне не очень нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь», -заявил он.

«Еще одна страна ЕС выпрашивает вакцину у Путина»

Чехия обвинила ЕС в том, что оказалась внизу рейтинга по количеству вакцинированных граждан. Теперь и президент, и премьер-министр страны попросили Россию прислать вакцины «Спутник V», рассказала датская газета Berlingske.

Всего через несколько дней российский препарат может оказаться на пути в Чехию, заявил чешский президент Милош Земан . Он раскритиковал ЕС за дискриминацию вакцины и заявил, что поставки уже одобренных препаратов идут слишком медленно. Berlingske отмечает, что ранее Земан попросил о вакцинах в письме к президенту РФ Владимиру Путину.

Украинцам пригрозили наказанием за отказ от прививок

Мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич заявил, что горожане, которые откажутся делать прививку от коронавируса, будут лечиться за свой счет, если заболеют COVID-19. Об этом сообщает УНИАН.

Чиновник рассказал, что в городе уже вакцинировались 160 работников больниц и роддома, никаких побочных реакций у них не было. «Мне кажется, что те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около пяти-десяти тысяч гривен в сутки (13-26 тысяч рублей)», — подчеркнул Сенкевич.

Ни эскалации, ни перезагрузки: первые санкции США против РФ

«Мы не стремимся к эскалации, мы не стремимся к перезагрузке. Мы стремимся к стабильности и предсказуемости, а также к конструктивной работе с Россией там, где это в наших интересах», — объяснил он. Однако эксперт по санкциям Дэниел Таннебаум заявил, что эти санкции — только начало.

Адмирал заявил об «окруженных» России и Турции

Отставной турецкий контр-адмирал Джем Гюрдениз заявил, что глобальные балансы в мире меняются, пишет Cumhuriyet. «Гегемония переходит из рук в руки. Однополярный миропорядок США исчез. Утвержден многополярный мировой порядок», — считает военный.

При этом, по его мнению, теряющим власть США удалось окружить Россию и Турцию. На Анкару давят через Черное море, а против Москвы американцы активно использую Болгарию, Польшу, Грецию, Румынию, Украину и Грузию, считает Гюрдениз.