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Миллиардер выкупил все места на корабль на Луну 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Миллиардер выкупил все места на корабль на Луну
Фото: depositphotos.com
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, выкупивший места на корабле SpaceX, объявил в Twitter о поиске восьми человек для совместного путешествия к Луне.

«Восемь человек будут приглашены в поездку. Прием заявок начнем с сегодняшнего дня! Давайте вместе совершим веселое путешествие», — написал Маэдзава.

Он отметил, что полет планируется совершить в 2023 году.
Кандидатов Маэдзава намерен отбирать по нескольким критериям.
Так, участникам экспедиции нужно будет рассказать о своей деятельности и описать, как полет на Луну поможет им приносить больше пользы обществу. Кроме того, они должны уметь работать в команде и поддерживать других ее членов.
«Рамблер», что ранее к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.
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В мире , Наука и техника , SpaceX , NASA
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