Миллиардер выкупил все места на корабль на Луну 

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, выкупивший места на корабле SpaceX, объявил в Twitter о поиске восьми человек для совместного путешествия к Луне.

«Восемь человек будут приглашены в поездку. Прием заявок начнем с сегодняшнего дня! Давайте вместе совершим веселое путешествие», — написал Маэдзава. 【発表】2023年に予定している月旅行に8名様をご招待します。本日より応募受付開始します！みんなで楽しい旅行にしましょう🚀🌍🌕 #dearMoonhttps://t.co/xBtOyJMIUh— 前澤友作┃月旅行に8名ご招待 (@yousuck2020) March 2, 2021

Он отметил, что полет планируется совершить в 2023 году.

Кандидатов Маэдзава намерен отбирать по нескольким критериям.

Так, участникам экспедиции нужно будет рассказать о своей деятельности и описать, как полет на Луну поможет им приносить больше пользы обществу. Кроме того, они должны уметь работать в команде и поддерживать других ее членов.