Китай назвал недопустимым вмешательство США в дела России

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Дипломат отметил, что иностранные государства не имеют права наказывать РФ за дело против Алексея Навального

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", — объяснил Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая также выразил надежду на разрешение противоречий между странами на основе консультаций и переговоров и на исключение угроз или односторонних санкций.

Также о новых санкциях объявили в США. Список россиян, против которых вводят ограничения, опубликовало местное министерство финансов. Аналогично, санкционный список представили в Минторге — речь в нем идет о российских компаниях.