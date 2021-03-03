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МИД Китая назвал недопустимым вмешательство ЕС и США в дела России 

Москва24 и ещё 10 45 минут назад
Китай назвал недопустимым вмешательство США в дела России
Фото: Reuters
Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь назвал недопустимым вмешательство США и Евросоюза во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что иностранные государства не имеют права наказывать РФ за дело против Алексея Навального.

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", — объяснил Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая также выразил надежду на разрешение противоречий между странами на основе консультаций и переговоров и на исключение угроз или односторонних санкций.
Накануне Европейский союз расширил антироссийские санкции. В новый список ограничений в адрес высокопоставленных лиц попали генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель СК Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Также о новых санкциях объявили в США. Список россиян, против которых вводят ограничения, опубликовало местное министерство финансов. Аналогично, санкционный список представили в Минторге — речь в нем идет о российских компаниях.
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В мире , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Ван Вэньбинь , Росгвардия , МИД , ЕС , ФСИН , Китай , Москва , Пекин , США
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