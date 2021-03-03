В Италии выявили устойчивый к вакцинам коронавирус 

Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо рассказал, что нигерийский штамм был выявлен в провинции Брешиа на севере страны. В Италии он был обнаружен впервые. Карузо допустил, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективны против мутаций, которыми отмечен нигерийский штамм.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Италии наблюдается новый рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. На этом фоне власти страны закрыли все школы и детские сады в регионах с наиболее неблагоприятной эпидемической обстановкой и решили продолжать придерживаться секционного и территориального применения более строгих мер.
Позавчера глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова доложила президенту России Владимиру Путину, что российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» хорошо действуют против штаммов коронавируса, «которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе».