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В Италии выявили устойчивый к вакцинам коронавирус 

Артём Кульша 12 минут назад
В Италии выявили устойчивый к вакцинам коронавирус
Фото: Reuters
В Италии обнаружена новая мутация коронавируса — нигерийский штамм. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо рассказал, что нигерийский штамм был выявлен в провинции Брешиа на севере страны. В Италии он был обнаружен впервые. Карузо допустил, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективны против мутаций, которыми отмечен нигерийский штамм.
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В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Италии наблюдается новый рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. На этом фоне власти страны закрыли все школы и детские сады в регионах с наиболее неблагоприятной эпидемической обстановкой и решили продолжать придерживаться секционного и территориального применения более строгих мер.
Позавчера глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова доложила президенту России Владимиру Путину, что российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» хорошо действуют против штаммов коронавируса, «которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе».
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Комментарии
В мире , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Федеральное медико-биологическое агентство
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