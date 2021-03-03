Пока вы спали: Россия и Румыния расторгли договор на транзит газа 

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РСПП призвал разрешить зарубежные станции 5G на «полигонах»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой разрешить тестирование сетей 5G на специальных «полигонах» с применением зарубежного оборудование, пока ведется разработка российского. Об этом пишет РБК.

В письме, направленном главе кабмина, также отмечается, что выбранный для развития 5G в России диапазон 4,8–4,99 ГГц сделает недоступным 5G на территории до 450 км от границ страны, из-за использования в ЕС других стандартов.

«В этой связи необходимо изыскать возможность использования гармонизированных на международном уровне диапазонов частот для внедрения сетей 5G на указанных территориях», — попросили в РСПП.

Бизнес попросил не разрывать налоговое соглашение с Нидерландами

Нидерланды выступают источником прямых инвестиций из реального частного сектора, и разрыв соглашения об избежании двойного налогообложения приведет к негативным последствиям. Об этом, по данным «Известий», заявили Российский союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация европейского бизнеса.

Предприниматели отметили, что денонсация соглашения приведет к снижению экономической активности в России иностранных инвесторов, а также падению котировок компаний, выбравших Нидерланды юрисдикцией для выхода на IPO, проблемам с определением резидентства и двойному налогообложению физлиц. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал главу правительства не разрывать соглашение.

Контракт на транспортировку российского газа, который должен был действовать до 2023 года, расторгнут Москвой и Бухарестом «по обоюдному согласию сторон». На фоне этого президент Молдавии решила разобраться с Приднестровьем, имеющим серьезную задолженность за газ, пишет газета «Известия».

Опрошенные изданием экспеты отметили, что прекращения действия соглашения было ожидаемо, так как России экономически выгоднее поставлять газ через Турцию.

А румынские власти планируют, что теперь страна может закачивать газ из «Турецкого потока» и поставлять его в Молдавию и на Украину. При этом Молдавия взяла курс на уменьшение влияния России и намерена разобраться с Приднестровьем, потреблявший газ, но не платившим за него.

Для предусмотренного стратегией развития снижения стоимости билетов на 30% «Аэрофлот» передаст свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе» и в этом году прекратит полеты в 26 городов. Об этом со ссылкой на данные системы бронирования билетов перевозчика пишет газета «Известия».

Издание выяснило, что «Аэрофлот» уже ушел из девяти российских городов: Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (Набережных Челнов), Тюмени и Архангельска. Еще в 17 городов «Аэрофлот» собирается прекратить полеты в мае–августе.

Украина после запуска российского газопровода «Северного потока-2» потеряет три миллиарда долларов. Об этом НСН заявил экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.