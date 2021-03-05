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Китай активизирует военные учения 

News.ru и ещё 2 11 минут назад
Китай активизировал военные учения
Фото: SIPA Asia/ZUMAPRESS.com
Китай всесторонне активизирует военные учения и готовность армии для реагирования на угрозы безопасности. Об этом говорится в докладе о работе правительства КНР.
В документе говорится, что страна активизирует военные учения и готовность во всех сферах. Предполагается разработать комплексный план для реагирования на риски безопасности во всех сферах и ситуациях.

Также усилим военный стратегический потенциал для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны, — сообщается в докладе.

Помимо прочего, документ отмечает, что правительство страны планирует улучшить систему науки, промышленности и технологий, которые имеют отношение к военной сфере. Также будет расширена система мобилизации граждан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай готовит сверхтяжёлую ракету для полёта на Луну в 2030 году.
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