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Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
Женщина стала обладательницей 22 миллионов рублей в аэропорту Лас-Вегаса. Жительница Техаса Меган перед вылетом из города развлечений и игорного бизнеса решила в последний раз попытать удачу и выиграла в автомате 302 тысячи долларов. Радость от внезапного джекпота сняли на камеру очевидцы. Ролик публикует издание Metro.

«Ух ты! Боже ты мой! Я только что выиграла 300 тысяч долларов!» — восклицает дама.

Ранее сообщалось, что житель Швейцарии выиграл в лотерею 210 миллионов евро. Мужчина приобрел счастливый билет в киоске за 2 евро.
В мире , Видео , Общество , США
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