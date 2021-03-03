Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео 

Женщина стала обладательницей 22 миллионов рублей в аэропорту Лас-Вегаса. Жительница Техаса Меган перед вылетом из города развлечений и игорного бизнеса решила в последний раз попытать удачу и выиграла в автомате 302 тысячи долларов. Радость от внезапного джекпота сняли на камеру очевидцы. Ролик публикует издание Metro.

«Ух ты! Боже ты мой! Я только что выиграла 300 тысяч долларов!» — восклицает дама.

Ранее сообщалось, что житель Швейцарии выиграл в лотерею 210 миллионов евро. Мужчина приобрел счастливый билет в киоске за 2 евро.