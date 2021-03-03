На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма 

Киев быть готовым в любой момент провести военную операцию по «возвращению» Крыма . Об этом пишет Украина.ру.

Такое заявление политик сделала в эфире телеканала «Прямой». Черновол отметила, что для захвата Крыма следует дождаться, когда «в России начнутся турбулентные процессы» и воспользоваться этим моментом.

«Но к этому нужно быть готовыми», — подчеркнула она.

При этом в Крыму назвали такой призыв «безумием», пишет РИА Новости.

«Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он констатировал, что на Украине так и не вынесли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное цивилизованное и демократическое государство.

«Киевские власти ввергли свою страну в гражданскую войну и экономическую разруху, но, видимо, этого им мало, так теперь еще и на Крым хотят позариться. Но все это останется лишь в их больном воображении», — заверил парламентарий.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.