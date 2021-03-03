Офицер ВСУ встала на защиту русскоязычных

Украинские пользователи Facebook резко высказались по поводу видеоролика с участием военнослужащей, выступившей в защиту русского языка.

Речь идет о видео, которое выложила в TikTok офицер ВСУ по имени Юлия. В ролике девушка смотрит в камеру под русскоязычную песню. При этом на экране появляются надписи на украинском: «не каждый, кто говорит по-русски, враг Украины» и «не каждый, кто надел вышиванку, патриот».

Видеозапись была размещена в Facebook и пользователи соцсети обрушились с критикой на Юлию. Комментаторы сравнили девушку с порноактрисой и поинтересовались, что она вообще делает в ВСУ.

«Я бы сказала расстрелять, но ладно, можно штраф и выгнать», — отметила Lada Irena.

«Просто животное», — высказал свое мнение Bogdan Boyko.

Как сообщал «Рамблер», на Украине продолжается борьба с русским языком. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении.