Офицер ВСУ встала на защиту русскоязычных

Украинские пользователи Facebook резко высказались по поводу видеоролика с участием военнослужащей, выступившей в защиту русского языка.
Речь идет о видео, которое выложила в TikTok офицер ВСУ по имени Юлия. В ролике девушка смотрит в камеру под русскоязычную песню. При этом на экране появляются надписи на украинском: «не каждый, кто говорит по-русски, враг Украины» и «не каждый, кто надел вышиванку, патриот».
Видеозапись была размещена в Facebook и пользователи соцсети обрушились с критикой на Юлию. Комментаторы сравнили девушку с порноактрисой и поинтересовались, что она вообще делает в ВСУ.
«Я бы сказала расстрелять, но ладно, можно штраф и выгнать», — отметила Lada Irena.
«Просто животное», — высказал свое мнение Bogdan Boyko.
Как сообщал «Рамблер», на Украине продолжается борьба с русским языком. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении.
Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей). При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что украинцы из «бумажного фронта» уже пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке.