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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции 

ТАСС и ещё 4 11 минут назад
Землетрясение произошло в Греции
Фото: Reuters
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в среду в 21 км к юго-западу от городка Элассона, находящегося к северу от более крупного города Лариса в центральной Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Первоначально он распространил информацию о магнитуде 5,9, а затем повысил ее до 6,9. Он также изменил данные о глубине очага — с 10 до 2 км.
По имеющейся информации, землетрясение очень сильно ощущалось в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны — от Афин до Салоник. После сильного толчка последовали афтершоки.
Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.
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В мире , Греция , Калужская Область , Камчатский Край , Лариса , Обнинск , Перу , Петропавловск-Камчатский
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