Видео с Зеленским, рекламирующим вакцину из Индии 

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Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной "Covishield" от компании "AstraZeneca". Прививали президента Украины на Донбассе в Луганской области. По его словам, он поставил прививку «на передовой, вместе с солдатами, как положено главнокомандующему».

«Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский в своем Твиттере.