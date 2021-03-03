Видео с Зеленским, рекламирующим вакцину из Индии 

Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной "Covishield" от компании "AstraZeneca". Прививали президента Украины на Донбассе в Луганской области. По его словам, он поставил прививку «на передовой, вместе с солдатами, как положено главнокомандующему».
«Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский в своем Твиттере.
Вакцину Covishield — совместную разработку Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа — разрешили использовать на Украине в середине февраля, когда препарат получил одобрение местного Минздрава. Ведомство уточняло, что в страну доставят препарат, произведенный на заводе Serum Institute в индийском городе Пуна. 21 февраля там отгрузили первые полмиллиона доз для экспорта на Украину.