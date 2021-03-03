Капитолий усиливает меры безопасности из-за возможных провокаций

"Управлению известно о разведданных, касающихся 4 марта, [мы] продолжаем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов. Основываясь на имеющихся у нас сведениях, департамент принял оперативные меры по усилению безопасности и укомплектованию личного состава на несколько дней, в том числе 4 марта", — говорится в публикации.