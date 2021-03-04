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Полиция потребовала от Пентагона продолжить охрану Капитолия 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
От Пентагона потребовали продолжить охрану Капитолия
Фото: Reuters
Полиция Капитолия потребовала, чтобы сотрудники Национальной гвардии США продолжали обеспечивать безопасность Капитолия еще в течение двух месяцев, сообщает Associated Press. Представители министерства обороны заявили, что предложение о продлении срока охраны рассматривается Пентагоном.
Запрос обусловлен сохраняющейся озабоченностью из-за угрозы нового штурма Капитолия спустя два месяца после того, как сторонники республиканцев ворвались в здание, в результате чего пять человек погибли. На данный момент Капитолий охраняют более 5000 сотрудников Нацгвардии, чья миссия должна завершиться 12 марта.
Кроме того, представители полиции Капитолия США заявили лидерам Конгресса, что ограждение из колючей проволоки вокруг Капитолия следует оставить на месте еще на несколько месяцев.
Ранее полиция Капитолия США предупредила о возможном штурме американского парламента радикально настроенными гражданами 4 марта с целью захвата Капитолия и выдворения оттуда конгрессменов. После этого Палата представителей Конгресса США отменила заседание, запланированное на этот день.
До этого сторонники движения QAnon (теории заговора, сторонники которой считают, будто лидеры демократов, голливудские звезды и религиозные деятели являются сатанистами и сексуальными эксплуататорами, а бывший президент США Дональд Трамп противостоит им — прим. «Ленты.ру») объявили 4 марта днем «истинной инаугурации». По их версии, в этот день бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства.
6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, однако впоследствии инициатива не набрала достаточного числа голосов, и уже бывший президент был оправдан.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Конгресс США , Associated Press , Lenta.ru , США
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