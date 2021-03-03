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Москва

Минторг США опубликовал список подпавших под санкции организаций 

RT на русском и ещё 5 50 минут назад
США раскрыли попавшие под санкции из-за Навального компании
Фото: ТАСС
Министерство торговли США опубликовало список организаций, подпавших под торговые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Комитет по конечным пользователям Министерства торговли решил добавить в список организаций Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест», OOO «Аналит Продактс», OOO «Интертек Инструментс», Pharmcontract GC, Rau Faem, «Регионснаб» и Riol-Chemie», — приводит РИА Новости сообщение министерства, опубликованное в Федеральном реестре США.

Отмечается, что компании попали в список в связи с «деятельностью по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».
В американском Минторге заявили, что девять организаций находятся в России, три — в Германии и ещё одна — в Швейцарии.
2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Навальным, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.
В этот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении России.
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Комментарии 19
В мире , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , ЕС , СКР , ФСИН , РИА Новости , Германия , США , Швейцария
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