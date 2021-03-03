США раскрыли попавшие под санкции из-за Навального компании

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Министерство торговли США опубликовало список организаций, подпавших под торговые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным

«Комитет по конечным пользователям Министерства торговли решил добавить в список организаций Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест», OOO «Аналит Продактс», OOO «Интертек Инструментс», Pharmcontract GC, Rau Faem, «Регионснаб» и Riol-Chemie», — приводит РИА Новости сообщение министерства, опубликованное в Федеральном реестре США.

Отмечается, что компании попали в список в связи с «деятельностью по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

В американском Минторге заявили, что девять организаций находятся в России, три — в Германии и ещё одна — в Швейцарии.