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США выведут сотрудничество с РФ по космосу из-под санкций 

Газета.Ru и ещё 3 32 минуты назад
США выведут сотрудничество с Россией по космосу из-под санкций
Фото: globallookpress.com
США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, которые Вашингтон ввел против Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
При этом в нем говорится, что США ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией. Блинкен сообщил, что экспорт из Соединенных Штатов в поддержку коммерческого космического сотрудничества "будет ограничен" после переходного периода, который будет длиться полгода.
Он отметил, что "определенные исключения" из данных санкций будут сделаны "в поддержку правительственного [то есть межгосударственного] космического сотрудничества".
Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России.
Кроме того, Вашингтон включил РФ в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.
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В мире , Наука и техника , США , Санкции , Санкции США , Алексей Навальный , Москва
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