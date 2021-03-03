США выведут сотрудничество с Россией по космосу из-под санкций

США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, которые Вашингтон ввел против Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

При этом в нем говорится, что США ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией. Блинкен сообщил, что экспорт из Соединенных Штатов в поддержку коммерческого космического сотрудничества "будет ограничен" после переходного периода, который будет длиться полгода.

Он отметил, что "определенные исключения" из данных санкций будут сделаны "в поддержку правительственного [то есть межгосударственного] космического сотрудничества".

Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России.

Кроме того, Вашингтон включил РФ в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.