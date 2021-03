Умер основатель группы The Wailers Банни Уэйлер

Умер регги-исполнитель и основатель группы The Wailers Банни Уэйлер (настоящее имя — Невилл ОРайли Ливингстон). Об этом сообщает BBC News.

Уточняется, что музыкант скончался в возрасте 73 лет. Это подтвердили его менеджер Максин Стоу и министр культуры Ямайки Оливия Гранж. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что в июле 2020 года певец перенес инсульт, после чего находился в больнице.

Уэйлер, Боб Марли и Питер Тош основали коллектив в 1963 году. Вместе музыканты записали такие хиты, как Simmer Down, Trenchtown Rock, Nice Time, Stir It Up и Get Up, Stand Up. После 1974 года все участники группы занялись сольной карьерой.

За Уэйлером закрепился статус легенды регги-музыки. За свою карьеру он получил несколько премий «Грэмми» за альбомы Time Will Tell: Tribute to Bob Marley, Crucial! Roots Classics и Hall of Fame: A Tribute to Bob Marley's 50th Anniversary. В октябре 2017 года артист был награжден Орденом за заслуги перед правительством Ямайки.