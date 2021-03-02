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Умер основатель группы The Wailers 

Lenta.ru 1 час назад
Умер основатель группы The Wailers Банни Уэйлер
Фото: Roy Rochlin / Getty Images
Умер регги-исполнитель и основатель группы The Wailers Банни Уэйлер (настоящее имя — Невилл ОРайли Ливингстон). Об этом сообщает BBC News.
Уточняется, что музыкант скончался в возрасте 73 лет. Это подтвердили его менеджер Максин Стоу и министр культуры Ямайки Оливия Гранж. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что в июле 2020 года певец перенес инсульт, после чего находился в больнице.
Уэйлер, Боб Марли и Питер Тош основали коллектив в 1963 году. Вместе музыканты записали такие хиты, как Simmer Down, Trenchtown Rock, Nice Time, Stir It Up и Get Up, Stand Up. После 1974 года все участники группы занялись сольной карьерой.
За Уэйлером закрепился статус легенды регги-музыки. За свою карьеру он получил несколько премий «Грэмми» за альбомы Time Will Tell: Tribute to Bob Marley, Crucial! Roots Classics и Hall of Fame: A Tribute to Bob Marley's 50th Anniversary. В октябре 2017 года артист был награжден Орденом за заслуги перед правительством Ямайки.
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В мире , Ямайка
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