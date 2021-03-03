На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма 

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Она подчеркнула, что Украина должна быть "постоянно" готова к проведению "военной операции по возвращению" полуострова. Черновол считает, что нужно дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности". По ее мнению, этот момент можно использовать для захвата Крыма военным путем.

"Но к этому нужно быть готовыми", — подчеркнула политик.

Она также посетовала на то, что Украина пока этого не делает.