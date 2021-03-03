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На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма 

Газета.Ru и ещё 4 33 минуты назад
На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма
Фото: РИА Новости
Украинский политик, экс-депутат Рады Татьяна Черновол заявила в эфире телеканала "Прямой", что Киеву необходимо готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент".
Она подчеркнула, что Украина должна быть "постоянно" готова к проведению "военной операции по возвращению" полуострова. Черновол считает, что нужно дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности". По ее мнению, этот момент можно использовать для захвата Крыма военным путем.

"Но к этому нужно быть готовыми", — подчеркнула политик.

Она также посетовала на то, что Украина пока этого не делает.
Ранее в ОБСЕ предостерегли Киев от попытки вернуть Крым силой. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Украина , Крым наш , Татьяна Черновол , ОБСЕ , Киев , Республика Крым
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