На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма 

Украинский политик, экс-депутат Рады Татьяна Черновол заявила в эфире телеканала "Прямой", что Киеву необходимо готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент".
Она подчеркнула, что Украина должна быть "постоянно" готова к проведению "военной операции по возвращению" полуострова. Черновол считает, что нужно дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности". По ее мнению, этот момент можно использовать для захвата Крыма военным путем.
"Но к этому нужно быть готовыми", — подчеркнула политик.
Она также посетовала на то, что Украина пока этого не делает.
Ранее в ОБСЕ предостерегли Киев от попытки вернуть Крым силой. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.