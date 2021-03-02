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Москва

Зеленский считает, что Евросовету следует ужесточить санкции против России 

ТАСС 28 минут назад
Зеленский: Евросовету следует ужесточить санкции против России
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский совет за санкционное давление на РФ по вопросам урегулирования в Донбассе и выразил надежду на его ужесточение. Такое заявление украинский лидер сделал во вторник на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во время поездки в Луганскую область.

"Украина стремится к достижению мира и возвращению оккупированных территорий. Присутствие здесь европейского лидера показывает, что Украина не остается одной в этих усилиях. Я благодарен Европейскому союзу и лично Шарлю Мишелю за политическую поддержку, дипломатическое и санкционное давление на РФ для выполнения ею минских соглашений и деоккупации украинских территорий", — сказал он.

Зеленский также выразил уверенность в том, что Европейский совет во главе с Шарлем Мишелем в конце марта продемонстрирует жесткую позицию относительно агрессии против Украины. Как планируется, в марте должна состоятся встреча лидеров стран Евросоюза и программы "Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина, Белоруссия).
В конце февраля посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что Киев передал ЕС новые списки для введения санкций против РФ. По его словам, эти списки касаются лиц, которые, по мнению Киева, причастны к нарушениям прав человека в Крыму и в Донбассе. Точицкий отметил, что Украина постоянно контактирует с Западом на предмет ограничительных мер, а Киевом даже была создана должность спецпредставителя по вопросам санкционной политики, "способствующей лучшей координации диалога ЕС по санкционным вопросам".
После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.
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Комментарии 1
В мире , Политика , Николай Точицкий , Виктор Янукович , Шарль Мишель , Владимир Зеленский , ЕС , Европейский совет
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