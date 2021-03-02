Зеленский: Евросовету следует ужесточить санкции против России

"Украина стремится к достижению мира и возвращению оккупированных территорий. Присутствие здесь европейского лидера показывает, что Украина не остается одной в этих усилиях. Я благодарен Европейскому союзу и лично Шарлю Мишелю за политическую поддержку, дипломатическое и санкционное давление на РФ для выполнения ею минских соглашений и деоккупации украинских территорий", — сказал он.