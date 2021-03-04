ЕС продлил санкции против Януковича 

В заявлении говорится, что после ежегодного пересмотра санкций было принято решение продлить на год ограничительные меры против семерых из 10 людей, ранее включенных санкционный список. Против одного человека санкции продлили на меньший срок — до 6 сентября 2021 года, а в отношении еще двух людей их сняли. Их имена и должности не называются. Уточняется, что соответствующие правовые акты будут опубликованы в официальном журнале Европейского союза в пятницу, 5 марта.

Впервые Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств. Все активы бывшего президента и его соратников за рубежом были заморожены. Семья Януковичей обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов.