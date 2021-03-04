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ЕС продлил санкции против Януковича 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
ЕС продлил санкции против Януковича
Фото: РИА Новости
Евросоюз продлил санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.
В заявлении говорится, что после ежегодного пересмотра санкций было принято решение продлить на год ограничительные меры против семерых из 10 людей, ранее включенных санкционный список. Против одного человека санкции продлили на меньший срок — до 6 сентября 2021 года, а в отношении еще двух людей их сняли. Их имена и должности не называются. Уточняется, что соответствующие правовые акты будут опубликованы в официальном журнале Европейского союза в пятницу, 5 марта.
О том, что ЕС планирует продлить санкции против Януковича и его окружения, стало известно в понедельник, 1 марта. Тогда сообщалось, что из санкционного списка исключат бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Впервые Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств. Все активы бывшего президента и его соратников за рубежом были заморожены. Семья Януковичей обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов.
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Комментарии 3
В мире , Санкции , Биологическое оружие , Массовое отравление , Санкции США , Сергей Арбузов , Виктор Янукович , Дмитрий Табачник , ЕС , Совет Европы , США
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