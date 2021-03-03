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Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных 

РИА Новости 28 минут назад
Офицер ВСУ встала на защиту русскоязычных
Фото: Соцсети
Военнослужащая Вооруженных сил Украины подверглась в критике у себя на родине за то, что опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих.
Девушка выложила на своей странице видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится:

"Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом".

На видео обратил внимание участник операции на юго-востоке Украины Александр Гром. На своей странице в Facebook он возмутился поведением девушки, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения.
Гром заявил, что на девушку наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом. Он призвал командный состав провести со своими подчиненными воспитательную работу.
С ним согласился офицер ВСУ Анатолий Штерн, а ряд комментаторов призвали уволить девушку из рядов вооруженных сил.
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
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В мире , Тарас Креминь , Верховная Рада
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