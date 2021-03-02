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США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
Фото: Zuma\TASS
США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

«Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией… Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», — цитирует его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.

«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», — подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
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В мире , Политика , Сергей Рябков , МИД , Администрация США , РИА Новости , Москва , США
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