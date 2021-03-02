США объявили о санкциях против России из-за Навального

Соединённые Штаты объявили о новых санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как заявили в американской администрации, меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей», они буду заключаться в экспортных и визовых ограничениях.
Как отметили в Вашингтоне, санкции коснутся в том числе 14 организаций, пишет РИА Новости.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.
Также 2 марта Европейский Союз ввёл новые санкции против России, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.