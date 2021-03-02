Евросоюз ввел новые персональные санкции против России 

Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального , об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое телевидение.

По информации СМИ, документ уже принят и скоро будет опубликован официально.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неэффективными санкции против России.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращению в РФ его задержали.