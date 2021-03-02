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Евросоюз ввел новые персональные санкции против России 

Газета.Ru 14 минут назад
Евросоюз ввел новые персональные санкции против России
Фото: AP
Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального, об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое телевидение.
Отмечается, что санкции касаются «высокопоставленных должностных лиц», среди которых генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников.
По информации СМИ, документ уже принят и скоро будет опубликован официально.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неэффективными санкции против России.
20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращению в РФ его задержали.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.
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В мире , Ив Роше , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , ЕС , СКР , ФСИН , РИА Новости
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