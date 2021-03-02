Президент Черногории предложил закрыть страну 

Президент Черногории Мило Джуканович выступил с инициативой немедленно закрыть границы страны из-за коронавируса, а также ускорить вакцинацию граждан. Такое заявление он сделал во вторник в обращении к гражданам, которое транслировало национальное телевидение.

"За 11 месяцев от коронавируса умерло более 1 тыс. граждан Черногории. Число заболевших и умерших требует немедленного введения и эффективного воплощения эпидемиологических мер, включая запрет на въезд в страну без ПЦР-теста, а также ускорение процесса иммунизации. Здоровье наших граждан в серьезной опасности", — заявил черногорский президент.

25 февраля первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Черногорию из России. Ранее еще одну партию российского препарата передала Черногории соседняя Сербия. Минздрав Черногории также заявлял, что ожидает поступления в страну вакцин Sinopharm и Pfizer

16 февраля Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев заражения британским штаммом коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 74 тыс. жителей, более 1 тыс. умерли.