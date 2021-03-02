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В ДНР обвинили Киев в срыве переговоров по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
В ДНР обвинили Киев в срыве переговоров по Донбассу
Фото: РИА Новости
Представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Сегодня по вине Украины был сорван очередной раунд переговоров гуманитарной подгруппы. С самого начала конференции представительница Киева придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушала установленный порядок ведения заседания», — цитирует РИА «Новости» Морозова.

Также она отметила, что в ответ на замечания относительно своего поведения представитель Киева ответила «рядом откровенно оскорбительных тезисов» в сторону самопровозглашенных республик и представителей России. После чего покинула переговоры.

«Особенно цинично подобные выходки выглядят на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения. Ведь, если Украина действительно заинтересована в мирном урегулировании конфликта, сейчас, по логике, нужно максимально использовать переговорные инструменты», — сказала Морозова.

Ранее член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что подобные заявления представителей Киева являются милитаристскими.
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Комментарии
В мире , Сергей Гармаш , Дарья Морозова , РИА Новости , Киев
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