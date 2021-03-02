Под санкции США из-за Навального могут попасть 10 чиновников

Санкции США против РФ в связи с ситуацией с Навальным могут коснуться 10 чиновников, имеющих связи с российским руководством. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя американских властей.
По данным агентства, об американских ограничительных мерах собираются объявить уже во вторник, 2 марта, причем они будут сопоставимы с готовящимися санкциями ЕС по той же причине.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального уже на этой неделе. По оценкам телеканала, эти ограничительные меры станут первыми, наложенными на РФ администрацией президента Джо Байдена, и «зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы».