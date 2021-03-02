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Адвокаты Саркози будут обжаловать судебное решение 

Газета.Ru 1 час назад
Адвокаты Саркози обжалуют судебное решение
Фото: РИА Новости
Защита бывшего президента Франции Николя Саркози, которого сегодня осудили на три года тюрьмы, будет обжаловать вынесенное решение. Политик не признает себя виновным, сообщает телеканал «360».
Бывший президент Франции Николя Саркози планирует подать апелляцию на приговор парижского суда, который приговорил его к трем годам лишения свободы (два условно и один год тюремного заключения) по делу о коррупции. Об этом рассказала в понедельник его юрист Жаклин Лаффон.

«Мы намерены подать апелляцию на это решение, президент решительно выступает против выдвинутых в его отношении обвинений. Мы не понимаем этот приговор и возмущены им», — заявила она.

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В мире , Николя Саркози , Париж , Франция
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