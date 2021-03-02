Австралии большая белая акула поохотилась на ската рядом с популярным пляжем.

Недалеко от города Сидней (штат Новый Южный Уэльс) акула-людоед устроила охоту на ската в десяти метрах от берега. Резвящаяся со своей жертвой хищная рыба попала в объектив камеры, установленной на дроне, запись публикует издание Daily Mail.

На кадрах видно, что огромной рыбе не сразу удается поймать свою добычу. Но она не отступает и продолжает преследовать ската, затем скрывается на глубине. На пляже в это время находилось большое количество любителей серфинга.