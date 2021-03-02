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Парламент Абхазии окружили протестующие 

Мария Иванова 49 минут назад
Парламент Абхазии окружили протестующие
Фото: ТАСС
Днем во вторник, 2 марта, у парламента Абхазии собрались протестующие и начались стычки. Об этом сообщает Sputnik.
По данным агентства, собравшиеся недовольны визитом бывшего помощника президента страны в Грузию.
Как писал «Рамблер», 1 марта появилась информация о переговорах, которые советник президента Абхазии Бенур Квирая провел на территории Грузии.
Администрация президента Абхазии Аслана Бжания позже сообщила, что Квирая покинул должность советника 19 февраля и Бжания не давал ему поручений вести переговоры в Грузии.
2 марта около 200 человек собрались на площади Свободы в Сухуме. Они заявили о планах обсудить ситуацию с депутатами и встретиться с президентом.
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