Парламент Абхазии окружили протестующие 

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Днем во вторник, 2 марта, у парламента Абхазии собрались протестующие и начались стычки. Об этом сообщает Sputnik.

По данным агентства, собравшиеся недовольны визитом бывшего помощника президента страны в Грузию.

Как писал «Рамблер», 1 марта появилась информация о переговорах, которые советник президента Абхазии Бенур Квирая провел на территории Грузии.

Администрация президента Абхазии Аслана Бжания позже сообщила, что Квирая покинул должность советника 19 февраля и Бжания не давал ему поручений вести переговоры в Грузии.

2 марта около 200 человек собрались на площади Свободы в Сухуме. Они заявили о планах обсудить ситуацию с депутатами и встретиться с президентом.