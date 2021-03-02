Словакия одобрила «Спутник V» 

Словакии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Словакия стала 39-й страной в мире и второй — в Евросоюзе , разрешившей использование российского препарата. «Спутник V» зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) «на основе результатов клинических исследований в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии».

Поставки вакцины в страну начались 1 марта.

«Мы получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении», — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как писал «Рамблер», ранее Дмитриев заявил, что использование вакцины «Спутник V» во всем ЕС могут одобрить в конце февраля — начале марта.

О регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. С 18 января 2021-го на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.