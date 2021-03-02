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Москва

Словакия одобрила «Спутник V» 

Мария Иванова 1 час назад
Словакия одобрила «Спутник V»
Фото: Reuters
В Словакии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Словакия стала 39-й страной в мире и второй — в Евросоюзе, разрешившей использование российского препарата. «Спутник V» зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) «на основе результатов клинических исследований в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии».
Поставки вакцины в страну начались 1 марта.

«Мы получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении», — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как писал «Рамблер», ранее Дмитриев заявил, что использование вакцины «Спутник V» во всем ЕС могут одобрить в конце февраля — начале марта.
О регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. С 18 января 2021-го на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
В медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутник V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.
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Комментарии
В мире , Кирилл Дмитриев , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций
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