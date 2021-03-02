YouTube снова заблокировал аккаунт адвоката Трампа 

Видеохостинг YouTube в очередной раз временно заблокировал действие учетной записи адвоката бывшего президента США Рудольфа Джулиани. По словам представителя хостинга, из аккаунта юриста были удалены записи за нарушение их политики, запрещающей контент, призывающий к употреблению никотина. Помимо этого, удалению подверглись видеоролики, ставящие под сомнение честность президентских выборов в США в 2020 году. В частности, адвокат в своих видео не раз заявлял об "украденных" выборах в стране.

Канал Джулиани, на который подписано более 580 тысяч пользователей, заблокирован на две недели. При повторном нарушении в течение 90 дней он может быть заблокирован бессрочно. Адвокату запрещено не только загружать новые видео, но и вести прямые трансляции.

Ранее в январе YouTube ввели ограничения в отношении аккаунта Джулиани, запретив ему монетизировать свои видеоролики. Тогда он осудил действия YouTube, заявив газете Washington Post, что такие решения руководителей платформы были "хищническими и опасными" и что это "соблазнительный путь к авторитаризму".