Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

YouTube снова заблокировал аккаунт адвоката Трампа 

Российская Газета 59 минут назад
YouTube снова заблокировал аккаунт адвоката Трампа
Фото: РИА Новости
Видеохостинг YouTube в очередной раз временно заблокировал действие учетной записи адвоката бывшего президента США Рудольфа Джулиани. По словам представителя хостинга, из аккаунта юриста были удалены записи за нарушение их политики, запрещающей контент, призывающий к употреблению никотина. Помимо этого, удалению подверглись видеоролики, ставящие под сомнение честность президентских выборов в США в 2020 году. В частности, адвокат в своих видео не раз заявлял об "украденных" выборах в стране.
Канал Джулиани, на который подписано более 580 тысяч пользователей, заблокирован на две недели. При повторном нарушении в течение 90 дней он может быть заблокирован бессрочно. Адвокату запрещено не только загружать новые видео, но и вести прямые трансляции.
Ранее в январе YouTube ввели ограничения в отношении аккаунта Джулиани, запретив ему монетизировать свои видеоролики. Тогда он осудил действия YouTube, заявив газете Washington Post, что такие решения руководителей платформы были "хищническими и опасными" и что это "соблазнительный путь к авторитаризму".
Данные решения были вызваны событиями 6 января, когда сторонники Дональда Трампа отправились штурмовать Конгресс, где в тот день утверждались итоги состоявшихся в стране президентских выборов, на которых одержал победу демократ Джо Байден.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Российская Газета: последние новости
Украина подготовилась к запуску "Северного потока-2" Украина подготовилась к запуску "Северного потока-2" Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе
Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Washington Post , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
03:12
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
В мире Политика
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
00:52
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
Происшествия
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
00:20
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение