Обзор иноСМИ: Китай обвинили в применении СВЧ-оружия 

НАТО и Россия готовятся к войне

На прошлой неделе Крайний Север стал воображаемой зоной боевых действий: силы России и НАТО устроили там своеобразную дуэль, проведя учения. Об этом рассказал автор Forbes Дэвид Экс.

Канадские, немецкие и норвежские военные корабли, истребитель-невидимка F-35 ВВС Норвегии и бомбардировщики B-1 ВВС США собрались у западного побережья Норвегии, чтобы потренироваться в создании помех и сбивании противокорабельных ракет противника. Тем временем мощный российский ракетный крейсер имитировал атаку по подлодкам НАТО, скрываясь у фьорда у северо-восточного норвежского побережья. Как отметил Экс, учения подтвердили предсказания экспертов о подготовке США и России к возможному сражению в Арктике.

Япония претендует не только на Курилы

Газета South China Morning Post рассказала , что у Японии есть территориальные споры со всеми соседями, причем эти конкурирующие претензии восходят к имперскому прошлому страны. Власти Японии настаивают, что у них нет амбиций по завоеванию новых территорий и речь идет о суверенитете над «исконно японскими» островами.

Пекин претендует на острова Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, находящиеся сейчас под контролем Японии. Тайвань хочет забрать острова Дяоюйтай, Южная Корея — скалистые выступы Токто (как и КНДР), кроме того, Москва и Токио спорят из-за южной оконечности Курил. Опрошенные газетой эксперты заявили, что у Японии нет шансов в споре с Россией, а в споре с Китаем дело может дойти до применения силы.

Китай обвинили в применении СВЧ-оружия

Японский портал JB Press заявил , что Китай применил микроволновое оружие в конфликте с Индией. Портал сослался на китайского ученого, рассказавшего, что такая атака была проведена 29 августа прошлого года, всего за 15 минут она вызвала у противника рвоту и привела к бегству индийских военных.

JB Press отмечает, что «СВЧ-оружие» сначала было разработано в США как «нелетальное» средство подавления беспорядков. По словам экспертов, если человек подвергается воздействию микроволн частотой 95 гигагерц, его кожа быстро нагревается, это вызывает сильную боль, но не оставляет ожогов. JB Press отмечает, что ранее Китай подозревали в применении такого оружия к собственным гражданам, критикующим власть, а Россию — в исследованиях возможностей СВЧ-оружия.

Как три ошибки Чехии привели к катастрофе

На эпидемиологической карте мира Чехия отображается как крошечный островок гибели и мрака. Пока глобальное число новых случаев коронавируса снижается уже шесть недель подряд, в десятимиллионной Чехии наблюдается почти рекордный уровень новых инфекций, рассказала автор CNN Ивана Коттасова.

Новый, более заразный вариант вируса распространился по стране, поставив чешские больницы на грань коллапса. Число погибших в Чехии превысило 20 тысяч человек. Ведущий эпидемиолог Чехии Растислав Мадар заявил, что к таким последствиям привели три ошибки: отказ от масочного режима летом, решение открыть магазины перед Рождеством и отсутствие реакции на новый штамм вируса в январе.

Девятилетку забили до смерти во время экзорцизма

Полиция Шри-Ланки арестовала двух человек в связи со смертью девятилетней девочки, которую неоднократно избивали во время ритуала изгнания демона. Как рассказал Fox News, перед судом предстанут двое подозреваемых — женщина, проводившая обряд экзорцизма, и мать девочки.

По словам представителя полиции, мать считала, что ее дочь одержима демоном, поэтому отвела ее в дом экзорциста. Женщина, проводившая обряд, намазала девушку маслом, а затем начал бить ее тростью. Когда девушка потеряла сознание, ее доставили в больницу, где она скончалась. Полицейские подчеркнули, что это не первая подобная смерть во время экзорцизма.