Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео

Следственный комитет Белоруссии обнародовал видео встречи Светланы Тихановской со своими соратниками. По данным ведомства, она состоялась до президентских выборов в 2020 году. На записи сторонники Тихановской обсуждают массовые беспорядки.
«План такой — убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями», — говорит один из участников видео.
Правоохранительные органы Белоруссии объявили экс-кандидата в президенты страны в межгосударственный розыск.