Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео

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СК Белоруссии обнародовал видео встречи Тихановской с соратниками 

Алевтина Жаркова 49 минут назад
Следственный комитет Белоруссии обнародовал видео встречи Светланы Тихановской со своими соратниками. По данным ведомства, она состоялась до президентских выборов в 2020 году. На записи сторонники Тихановской обсуждают массовые беспорядки.

«План такой — убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями», — говорит один из участников видео.

Правоохранительные органы Белоруссии объявили экс-кандидата в президенты страны в межгосударственный розыск.
В мире , Видео , Политика , Светлана Тихановская , СКР
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